Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:39, 16 января 2026Забота о себе

Прием лекарства от простуды обернулся для девушки ужасающими последствиями

Daily Mail: У 49-летней британки пошла кровь из глаз после приема парацетамола
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ViDI Studio / Shutterstock / Fotodom

Прием популярного лекарства от простуды для 49-летней жительницы Великобритании Джо Дэниелс обернулся серьезной проблемой со здоровьем. Об ужасающих последствиях безобидного лечения она рассказала Daily Mail.

Дэниелс рассказала, что в 2018 году она простудилась и приняла лекарство из домашней аптечки, которое раньше пила много раз. Однако в этот раз препарат вызвал неожиданную реакцию: во рту и на лице появились волдыри, которые стали лопаться и сходить вместе с кожей. По словам девушки, пораженные участки были повсюду, даже из глаз пошла кровь.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

Врач-дерматолог Дэниел Кример объяснил, что симптомы британки вызваны редким синдромом Стивенса-Джонсона. Чаще всего он развивается в ответ на прием лекарственных препаратов, содержащих в составе парацетамол. Врач уточнил, что реакция возникает внезапно, даже если раньше человек много раз принимал лекарство и не испытывал никаких побочных эффектов. В десяти процентах случаев синдром Стивенса-Джонсона приводит к летальному исходу из-за того, что в раны попадают бактерии.

Однако Дэниелс повезло — врачи быстро распознали причину ее состояния и назначили правильное лечение. Тем не менее, по словам женщины, последствия перенесенной болезни преследуют ее до сих пор. Она утверждает, что у нее сильно испортилось зрение, а также появилось заболевание десен, спровоцировавшее кариес и изменившее внешность.

Ранее американка Пейдж Зайферт рассказала, что едкие боли в животе оказались симптомами рака кишечника. По ее словам, ни она, ни лечащий врач поначалу не думали об этом диагнозе из-за ее молодого возраста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    На российских заправках подешевел бензин

    Марию Погребняк чуть не проглотил кашалот

    Жители российского поселка замерзли в квартирах

    В Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах «лепестках»

    Туристка попыталась сфотографировать акулу и лишилась рук

    Названы сроки снижения цен на огурцы

    Назван фактор усиления воздействия воспаления на организм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok