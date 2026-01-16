Приговоренная в Китае к смертной казни россиянка отправилась на родину

Приговоренную к казни в Китае россиянку отправили отбывать наказание на родину

Россиянка Марина Лопатина, приговоренная в Китае к смертной казни за контрабанду наркотиков, отправлена на родину в колонию общего режима. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, изучив судебные материалы.

Так, Чжухайский суд приговорил жительницу Хабаровска Марину Лопатину 1973 года рождения к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. Она была признана виновной в попытке провоза двух килограммов героина из китайского специального административного района Макао на материковую часть страны.

Позднее россиянке смягчили наказание до пожизненного заключения, а затем — до 25 лет лишения свободы. Сама Лопатина дала письменное согласие о том, что будет дальше отбывать наказание на родине.

В последствии суд в России рассмотрел приговор китайской инстанции. Женщину признали виновной по старой статье 188 Уголовного кодекса, которая сегодня уже утратила силу. Ей назначили 12 лет колонии общего режима, из которых на территории Российской Федерации фигурантке нужно будет отбыть шесть с половиной лет и 24 дня.

Лопатина уже вернулась на родину. Она была помещена в колонию общего режима, указано в документах.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян выступили за возвращение смертной казни. По данным ВЦИОМ, еще 26 процентов респондентов считают необходимым сохранить существующее положение, при котором высшая мера наказания фактически не применяется.