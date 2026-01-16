Приговоренную к смертной казни в Китае россиянку передали на родину. Что она совершила и какую судьбу ей уготовили дома?

Жительница Хабаровска Марина Лопатина, приговоренная ранее к смертной казни в Китае за контрабанду наркотиков, отправилась на родину. Теперь она будет отбывать наказание в России, следует из судебных материалов.

Известно, что Лопатину приговорили в КНР к высшей мере наказания и изъятию имущества в 2011 году с отсрочкой исполнения приговора на два года. Россиянку 1973 года рождения обвиняли в Поднебесной в попытке провоза двух килограммов героина из китайского специального административного района Макао в материковую часть страны.

Преступнице изменили наказание

По истечении некоторого времени россиянке смягчили наказание до пожизненного заключения. Далее его поменяли на 25 лет лишения свободы.

Сейчас Лопатина дала письменное согласие о дальнейшем отбывании наказания в России. Обе стороны — российская и китайская — также дали на это согласие, осуществив передачу и прием заключенной.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На родине россиянка считается осужденной по старой статье 188 УК, которая в наши дни уже утратила силу. Ей назначили 12 лет колонии общего режима.

На территории РФ Лопатиной осталось отбыть немного более шести лет и шести месяцев заключения

Женщина уверяла, что ее подставили

В 2011 году пойманная на контрабанде наркотиков Лопатина заявляла, что ее подставили знакомые. Ее задержали во время таможенного досмотра. В одной из сумок-тележек женщины пограничники обнаружили тайник. Наркотическое вещество было спрятано между двойными стенками.

«Сумку матери передал один из ее знакомых, который сказал ей, что там находятся книги. Он просил ее передать посылку своему товарищу в Китае», — рассказывал тогда сын женщины, который учился в китайском Харбине. Он уверял, что его мать хорошо зарабатывала, а потому не нуждалась в деньгах, тем более в их заработке таким способом.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Несмотря на суровость изначального наказания, российские дипломаты полагали, что у Лопатиной все же будут шансы остаться в живых и вернуться в Россию, что в результате и произошло. Заслужить помилование, как уточнялось, можно примерным поведением в тюрьме. Как гласят законы страны, если смертная казнь заменена пожизненным сроком, потом осужденный может попросить снизить его до 25 лет. Если преступление совершено иностранным гражданином, то он также может ходатайствовать о том, чтобы его отправили отбывать наказание на родину. Данная процедура при этом может растянуться на долгие годы (примерно до 10 лет).

Наказание за связанное с наркотиками преступление в Китае крайне сурово. За транспортировку наркотиков может грозить 15 лет тюрьмы, пожизненное заключение или смертная казнь с конфискацией имущества. При этом строгому наказанию подлежит как контрабанда, так и оборот, перевозка и изготовление наркотиков, независимо от количества

Марина Лопатина — бывшая журналистка. В начале 2000-х она работала в одной из хабаровских газет, после чего ушла в туристический бизнес. В Китай женщина отправилась вслед за сыном, который поступил в местный колледж. Там она занимала должность замгендиректора в одной из китайских турфирм.

До Лопатиной в похожей ситуации оказалась другая россиянка — Елена Тимченко. В марте 2002 года ее также приговорили к высшей мере наказания на контрабанду наркотиков в Китае, однако позже наказание было заменено на пожизненное заключение.