Стала известна дальнейшая судьба приговоренной к смертной казни в Китае россиянки

Приговоренная к казни в Китае россиянка будет отбывать наказание в России

Россиянку Марину Лопатину, которую в 2011 году китайский суд приговорил к смертной казни за контрабанду двух килограмм героина, передали России для дальнейшего отбывания наказания. Об этом пишет РИА Новости.

Позже ее приговор смягчили: сначала до пожизненного, затем до 25 лет тюрьмы. Получив согласие женщины, стороны договорились о передаче для отбывания наказания на родину. Российский суд признал иностранный приговор и назначил Лопатиной 12 лет колонии общего режима. С учетом зачета времени, проведенного в заключении в Китае, ей осталось отбыть около 6,5 года. Она уже помещена в российскую колонию.

По версии следствия, жительница Хабаровска хотела провести запрещенные вещества из Макао в материковую часть страны.

Ранее двое россиян организовали на тайском курорте Пхукет клинику «Грибной храм» и угодили под арест.

