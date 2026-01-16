Путин заявил о революции в сфере транспорта

Путин: В России происходит настоящая революция в сфере транспорта

В России и во всем мире происходит настоящая революция в сфере транспорта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит сайт Кремля.

«По своему масштабу она (революция) равна, подобна технологическому, инфраструктурному сдвигу рубежа 19-20 веков», — сказал Путин.

Ранее российский лидер и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда. Речь идет о поезде метро поколения «Москва-2024». Старт был дан из электродепо «Аминьевское», где также была развернута экспозиция беспилотной техники.