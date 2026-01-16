Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:31, 16 января 2026Россия

Путин заявил о революции в сфере транспорта

Путин: В России происходит настоящая революция в сфере транспорта
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости / Pool

В России и во всем мире происходит настоящая революция в сфере транспорта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит сайт Кремля.

«По своему масштабу она (революция) равна, подобна технологическому, инфраструктурному сдвигу рубежа 19-20 веков», — сказал Путин.

Ранее российский лидер и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда. Речь идет о поезде метро поколения «Москва-2024». Старт был дан из электродепо «Аминьевское», где также была развернута экспозиция беспилотной техники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Стефанишина назвала место нового раунда переговоров Украины и США

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Трамп рассказал о еженедельных разговорах с одним важным человеком

    Опубликованы кадры эвакуации из Венесуэлы лидера оппозиции Мачадо

    Десятки тысяч людей остались без света в Запорожской области

    Путин заявил о революции в сфере транспорта

    Залужный высказался о замороженных российских активах

    Путин и Собянин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда метро

    Путин заявил об отставании России по автономному транспорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok