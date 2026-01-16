Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:28, 16 января 2026Экономика

Путин и Собянин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда метро

Путин и Собянин дали старт тестированию беспилотного поезда метро без пассажиров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда. Об этом сообщает АГН «Москва».

Речь идет о поезде метро поколения «Москва-2024». Старт был дан из электродепо «Аминьевское», где также была развернута экспозиция беспилотной техники. Тестирование беспилотного поезда началось на Большой кольцевой линии. На первом этапе он будет ездить без пассажиров. Для контроля работы системы и обеспечения безопасности во время испытаний в кабине будет находиться машинист.

В скором времени пройдет тестирование беспилотной технологии на новейшем поезде метро «Москва-2026». К концу 2026 года планируется подготовить рабочий образец поезда. Он начнет постоянно курсировать на линии в графике вместе с другими поездами без пассажиров. В следующем году состоятся первые поездки с пассажирами, а к 2030 году ожидается запуск первой линии беспилотного метро.

Ранее в Минтрансе России сообщили, что полностью беспилотную «Ласточку» в Москве запустят в 2026 году. Новые поезда на дистанционном управлении будут курсировать на Московском центральном кольце. Контроль за движением будет вестись полностью дистанционно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Стефанишина назвала место нового раунда переговоров Украины и США

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Трамп рассказал о еженедельных разговорах с одним важным человеком

    Опубликованы кадры эвакуации из Венесуэлы лидера оппозиции Мачадо

    Десятки тысяч людей остались без света в Запорожской области

    Путин заявил о революции в сфере транспорта

    Залужный высказался о замороженных российских активах

    Путин и Собянин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда метро

    Путин заявил об отставании России по автономному транспорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok