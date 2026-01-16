Путин и Собянин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда метро

Путин и Собянин дали старт тестированию беспилотного поезда метро без пассажиров

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда. Об этом сообщает АГН «Москва».

Речь идет о поезде метро поколения «Москва-2024». Старт был дан из электродепо «Аминьевское», где также была развернута экспозиция беспилотной техники. Тестирование беспилотного поезда началось на Большой кольцевой линии. На первом этапе он будет ездить без пассажиров. Для контроля работы системы и обеспечения безопасности во время испытаний в кабине будет находиться машинист.

В скором времени пройдет тестирование беспилотной технологии на новейшем поезде метро «Москва-2026». К концу 2026 года планируется подготовить рабочий образец поезда. Он начнет постоянно курсировать на линии в графике вместе с другими поездами без пассажиров. В следующем году состоятся первые поездки с пассажирами, а к 2030 году ожидается запуск первой линии беспилотного метро.

Ранее в Минтрансе России сообщили, что полностью беспилотную «Ласточку» в Москве запустят в 2026 году. Новые поезда на дистанционном управлении будут курсировать на Московском центральном кольце. Контроль за движением будет вестись полностью дистанционно.