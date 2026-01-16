Реклама

Силовые структуры
12:30, 16 января 2026Силовые структуры

Раскрыта схема по похищению квартир у умерших россиян

В Новосибирске 4 афериста завладели 14 квартирами умерших жителей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Организованная группа мошенников завладела 14 квартирами умерших жителей Новосибирска и области, не оставивших наследников. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном ГУ МВД.

Злоумышленники заполучили более 39 миллионов рублей. В 2024 году всех участников группы задержали. Им предъявлено обвинение по 29 эпизодам мошенничества и легализации преступных доходов. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска.

По версии следствия, преступная группа из четырех человек действовала с 2019 года. Ее лидер, 63-летний новосибирец, искал неприватизированное жилье, владельцы которого скончались, а наследников не было. Подделывая документы, мошенники оформляли квартиры на подставных лиц, после чего продавали их.

Ранее в Москве задержали двоих молодых мужчин, выманивших 16-летнюю россиянку из квартиры и укравших более 13 миллионов рублей.

