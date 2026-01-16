Реклама

Силовые структуры
11:56, 16 января 2026Силовые структуры

Двое мужчин выманили подростка из квартиры и похитили более 13 миллионов рублей

В Москве задержали выманивших подростка из квартиры и укравших 13 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве задержаны двое молодых мужчин, выманивших 16-летнюю россиянку из квартиры и укравших более 13 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимира Васенина.

В отношении них возбуждено уголовные дела по статьям о краже и о мошенничестве. Один из мужчин арестован, второй находится под подпиской о невыезде.

По данным правоохранителей, фигуранты обманом выманили подростка из дома, затем один из них вскрыл сейф в квартире и похитил более 13 миллионов рублей. Кроме того, до этого потерпевшая передала им 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Татьяна Васильева рассказала, что внук Гриша отдал мошенникам все семейные накопления

