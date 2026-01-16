Двое мужчин выманили подростка из квартиры и похитили более 13 миллионов рублей

В Москве задержаны двое молодых мужчин, выманивших 16-летнюю россиянку из квартиры и укравших более 13 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимира Васенина.

В отношении них возбуждено уголовные дела по статьям о краже и о мошенничестве. Один из мужчин арестован, второй находится под подпиской о невыезде.

По данным правоохранителей, фигуранты обманом выманили подростка из дома, затем один из них вскрыл сейф в квартире и похитил более 13 миллионов рублей. Кроме того, до этого потерпевшая передала им 500 тысяч рублей.

