Наука и техника
17:41, 16 января 2026Наука и техникаЭксклюзив

Раскрыты особенности ударившего по важному объекту ВСУ умного снаряда

Военный Дандыкин: У РФ есть умные снаряды весом три тонны, полторы и полтонны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Минобороны России

У Вооруженных сил России (ВС РФ) есть умные снаряды весом три тонны, полторы и полтонны, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Особенности оружия, ударившего по важному объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ), специалист раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас эти снаряды есть три тонны, полторы и полтонны. Они летят десятки километров. Так самолет не попадает под воздействие противовоздушной обороны (ПВО) противника. Сбрасывают их целенаправленно. Ракета идет по своему курсу», — поделился Дандыкин.

Военный эксперт объяснил, что ВСУ создали переправу через реку Оскол под Купянском Харьковской области, по которой ВС РФ ударили умным снарядом весом полтонны.

«Сейчас же идут бои за Купянск-Узловой. В принципе, наверное, все это скоро закончится. Их там выбьют оттуда. Поэтому применяют эти вот корректируемые бомбы», — заключил он.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России (ВКС) сбросили снаряд весом полтонны на важный объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) — понтонную переправу через реку Оскол под Купянском Харьковской области. По информации российского оборонного ведомства, эта переправа использовалась для переброски техники, войск и грузов на сложный для Украины участок боевых действий.

