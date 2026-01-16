Раскрыты планы НАТО в Гренландии

Reuters: Миссия НАТО в Гренландии определит возможность размещения истребителей

Разведывательная миссия под руководством Дании в Гренландии должна определить возможность размещения истребителей Eurofighter на острове. Об этом сообщает Reuters.

«Речь идет о том, чтобы оценить, насколько безопасна Арктика и в какой мере мы можем внести вклад в обеспечение безопасности совместно с нашими партнерами по НАТО», — отметил представитель Минобороны ФРГ.

Также рассматривается возможность проведения учений с использованием морских патрульных самолетов P-8 Poseidon, а также развертывания фрегатов и других военно-морских сил для наблюдения.

Ранее стало известно, что страны НАТО по запросу Дании намерены отправить более 30 военнослужащих на защиту Гренландии от США.