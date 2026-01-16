Раскрыты подробности разговора Путина и президента Ирана

Кремль: Пезешкиан проинформировал Путина о нормализации обстановки в Иране

Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан поговорили по телефону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан информировал президента Российской Федерации Владимира Путина о предпринимаемых иранским руководством активных усилиях по нормализации обстановки в стране», — говорится в сообщении.

В Кремле уточнили, что Россия и Иран выступают за разрешение возникающих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами.

Ранее США направили войска на Ближний Восток для возможного нанесения ударов по Ирану. Прежде официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что американский лидер Дональд Трамп вместе со своей командой пристально наблюдают за тем, что происходит в Иране на фоне массовых протестов.