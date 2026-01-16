Редчайшее животное впервые обнаружили в одной стране

Редчайшего австралийского ремнезуба впервые обнаружили в Таиланде

Редчайшего австралийского ремнезуба впервые обнаружили в водах Таиланда. Об этом сообщает The Thaiger.

Пятиметровое животное, относящееся к отряду китообразных, выбросило на берег в провинции Чантхабури 13 января. Помочь ремнезубу было уже невозможно. Морские биологи установили, что это был самец. На его коже обнаружили многочисленные шрамы, вероятно, полученные в схватках с акулами.

Несмотря на то, что австралийский ремнезуб не выжил, представители Департамента морских и прибрежных ресурсов назвали его обнаружение важным событием для ученых, так как раньше в водах Таиланда эти млекопитающие не встречались. В данный момент биологи пытаются установить, что именно случилось с животным.

Австралийские ремнезубы считаются одними из самых редких и малоизученных представителей китообразных. Долгое время у ученых было только два черепа этих животных, а вживую их никто не видел. Ремнезубы почти все время проводят далеко в океане, не приближаясь к берегу. С 2000-х годов австралийских ремнезубов наблюдали около 65 раз и только 20 особей выбрасывало на берег. Эти животные обитают в водах Тихого и Индийского океана. Несмотря на редкость наблюдений, количество ремнезубов достаточно велико. Считается, что только в районе Гавайских островов их обитает около тысячи.

