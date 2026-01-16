Актриса Рената Литвинова снялась в образе Примадонны в платье Gucci

Российская актриса театра и кино, режиссер и сценарист Рената Литвинова показала фото в образе Примадонны. Снимок опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков.

59-летняя знаменитость снялась в оверсайз-платье Gucci, которое было украшено монограммой люксового бренда и перьями. Известно, что креативный директор модного дома Демна Гвасалия назвал модель данного наряда Primadonna («Примадонна»). Платье вошло в дебютную коллекцию дизайнера, которая вышла в сентябре 2025 года.

«В образе Примадонны», — подписала Литвинова публикацию.

В сентябре в сети решили, что платье Primadonna отсылает к певице Алле Пугачевой, к которой Гвасалия относится с симпатией. Кроме того, он неоднократно включал ее песни в плейлисты серии Balenciaga Music, когда был креативным директором дома.