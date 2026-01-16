Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:38, 16 января 2026Экономика

Россия резко нарастила торговлю с постсоветской страной

Посол Волынкин: Торговля России и Туркмении выросла на 35 % в январе-октябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

По итогам первых десяти месяцев 2025 года товарооборот России и Туркмении увеличился на 35 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком росте двусторонней торговли заявил посол РФ в постсоветской республике Иван Волынкин. Его слова приводит РИА Новости.

Достигнутый за неполный прошлый год результат, пояснил дипломат, оказался больше, чем показатель за весь 2024-й. Подобная динамика позволила России сохранить за собой статус крупнейшего торгово-экономического партнера Туркмении, констатировал Волынкин.

В структуре расчетов России со странами СНГ, в состав которого входит в том числе Туркмения, продолжает укрепляться роль национальных валют, отмечал ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. Согласно его данным, ближе к середине 2025 года их доля достигла 90 процентов.

Роль же ведущих мировых валют в структуре расчетов России с государствами СНГ стала стабильно снижаться после начала боевых действий на Украине и введения масштабных западных санкций. Схожая динамика затронула торговлю с ключевым партнером Кремля — Китаем. Доля рубля и юаня в структуре двусторонних расчетов, пояснял помощник президента России Юрий Ушаков, превысила 95 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы просто не на одной стороне». Зеленский публично заявил о разногласиях с США по мирному плану

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Двое мужчин выслушали приговор за беспорядки в российском аэропорту

    Мужчина нашел потерянное 48 лет назад обручальное кольцо жены

    Работавший с Соловьевым блогер решил обезопасить семью ипотеками

    Россиянам напомнили о возврате средств за плохую работу УК

    Раскрыты особенности ударившего по важному объекту ВСУ умного снаряда

    Военкор обратил внимание на одну деталь во время суда над Тимошенко

    Появились кадры удара ФАБ-500 по пункту дислокации ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok