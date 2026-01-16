Реклама

06:07, 16 января 2026Экономика

Россиянам дали полезный совет при пропуске платежа за ЖКУ

Якубовский: При долге за ЖКУ следует внести платеж, чтобы остановить рост пени
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Если платеж за ЖКУ не был оплачен вовремя, то это не означает немедленное наказание. Об этом в беседе с журналистами RT сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

По словам парламентария, с 1 марта в России будет установлен единый срок оплаты коммунальных услуг — до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Даже при нарушении данного срока негативные последствия обрушатся не сразу. Первые 30 дней просрочки и пени начислены не будут.

«С 31-го по 90-й день пени составляют 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки, с 91-го дня — 1/130 ключевой ставки. Ограничение коммунальных услуг возможно только при задолженности более чем за два месяца и только после обязательного письменного уведомления не менее чем за 20 дней», — разъяснил Якубовский.

Подчеркивается, что административные штрафы за сам факт просрочки не предусмотрены. Однако депутат рекомендовал погасить долг как можно быстрее, чтобы ликвидировать рост пени, либо обратиться в свою управляющую компанию за рассрочкой. «Разовая или кратковременная просрочка не является критичной и не влечет жестких санкций», — заключил он.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на пять дней с 1 марта 2026 года. Изменения вызваны тем, что у многих россиян заработная плата приходит 12-15-го числа и «коммуналку» удобнее оплачивать после поступления денег.

