Россиянам рассказали о правильной подготовке к крещенским купаниям

Врач Махова: Купание в проруби без подготовки опасно даже для здоровых людей

Погружение в прорубь относится к экстремальным нагрузкам и опасно даже для здоровых людей, предупредила ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова. О правильной подготовке организма к крещенским купаниям она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Врач посоветовала начать подготовку с диспансеризации. Если проблем со здоровьем не выявлено, можно приступать к закаливанию. При этом специалистка подчеркнула: чтобы организм был готов к зимнему купанию, закаляться холодной водой нужно постоянно, а не несколько дней в году. Для поддержки иммунитета она рекомендовала заниматься спортом и сбалансированно питаться.

За несколько дней до купания в проруби Махова призвала еще раз сходить к терапевту и проконсультироваться о рисках, связанных с этой процедурой. По ее словам, даже если врач не найдет явных противопоказаний, перед погружением нужно ясно осознавать все риски.

Однозначными противопоказаниями для крещенских купаний врач назвала воспалительные заболевания, такие как гастрит или язва, болезни сердца и нервной системы, эндокринологические заболевания с осложнениями, беременность, периоды лактации и менструации, а также состояние алкогольного опьянения. Игнорирование этих правил предосторожности, по словам врача, грозит инфарктами, инсультами, обострением хронических заболеваний, судорогами и обморожением.

Ранее терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сравнил купание в проруби с игрой в русскую рулетку. По его словам, для неподготовленного человека такое испытание может иметь очень тяжелые последствия.