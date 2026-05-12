Депутат Чепа: Обвинение Ермака в коррупции является демонстрацией Западу

Предъявление обвинений в отмывании денег бывшему главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку — это еще один откровенный сигнал Западу, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что это наглядная демонстрация Западу того, как осуществляется воровство, что такое коррупция в мировых масштабов и кто из мировых лидеров в этом участвует.

При этом администрация Зеленского никак не комментирует обыски у Ермака, обратил внимание парламентарий. Политик также удивился, что эту тему не подсвечивает любящий сенсации американский президент Дональд Трамп.

Он говорил о воровстве денег, которые [экс-президент США Джо] Байден передавал, но на самом деле о многом молчит. Могли бы об этом говорить больше, для того чтобы показать, куда же катится наш мир, если мировые лидеры так называемые принимают в этом непосредственное, активное участие и все это на крови людей Алексей Чепа депутат Госдумы

Ранее на Украине задержали Ермака по делу об отмывании почти полумиллиарда гривен. Наложен арест на его земли и элитную недвижимость.

Ситуация с предъявлением обвинений Ермаку стала итогом игнорирования Зеленским сигналов из США, считает посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Дипломат подчеркнул: те, кто стоят за антикоррупционными органами, имеют непосредственное отношение к США.

