14:44, 16 января 2026Интернет и СМИ

Россияне захотели «быть в прайме»

«ВКонтакте»: В 2026 году россияне пожелали полюбить себя и начать новую жизнь
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Пользователи «ВКонтакте» оставили пожелания себе на 2026 год в новогоднем сервисе «Итоги года 2025». О мечтах россиян на этот год рассказали в пресс-службе соцсети. Данные оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Желания были разные — от самых скромных, таких как поесть мандаринов, до получения «Оскара» и повышения зарплаты до миллиона рублей в месяц.

Так, в топ-10 желаний вошли следующие пункты: «полюбить себя», «начать жизнь с чистого листа», «больше спать», «найти гармонию и избавиться от легкого дофамина», «чтобы время шло медленнее», «уловить смысл жизни» и другие. Среди самых необычных и оригинальных были и такие пункты, как «обнять [певца] Егора Крида», «быть в прайме» и «поехать в Санкт-Петербург, чтобы гулять по улицам, как бродячий кот».

Ранее были названы самые популярные сообщества у рекламодателей.

