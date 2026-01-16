Реклама

10:01, 16 января 2026Спорт

Россиянин поставил на поражение «Реала» и выиграл 900 тысяч рублей

Россиянин поставил на поражение «Реала» от «Альбасете» и выиграл 900 тысяч
Алексей Гусев
Фото: Pablo Morano / Reuters

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 20 тысяч рублей на поражение мадридского «Реала» в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Альбасете». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин делал ставку по ходу матча, в тот момент, когда коэффициент на победу «Альбасете» достиг 45,00. Встреча завершилась поражением «Реала» со счетом 2:3, его соперник забил победный гол на четвертой добавленной минуте.

Ставка клиента БК сыграла. Его общий выигрыш составил 900 тысяч рублей.

Ранее клиент БК поставил 100 тысяч рублей на два футбольных матча и собрал экспресс-ставку с коэффициентом 12,60. Она сыграла, и россиянин пополнил свой счет на 1,26 миллиона рублей.

