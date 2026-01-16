Россиянин заступился за одноклубника-канадца и устроил драку с американцем в матче НХЛ

Мичков заступился за одноклубника и устроил драку с американцем в матче НХЛ

Российский форвард «Филадельфия Флайерс» Матвей Мичков устроил драку с американцем Блейком Лизоттом из «Питтсбург Пингвинс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в начале третьего периода. Лизотт провел силовой прием против одноклубника Мичкова — канадца Денвера Барки, который оказался на льду. Россиянин заступился за партнера по команде и атаковал американца.

Хоккеисты нанесли друг другу несколько ударов, а Мичков повалил соперника на лед. По итогу россиянин был наказан штрафом «2+5» за грубость и драку, а Лизотт был удален на пять минут за удар Барки локтем.

Мичков в концовке матча отметился заброшенной шайбой. Россиянин записал на свой счет десятый гол в сезоне и прервал серию из девяти матчей без голов. Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу «Питтсбурга».