13:42, 16 января 2026Силовые структуры

Россиянина нашли закопанным в огороде

В Татарстане осудили женщину, убившую сожителя и закопавшую в огороде
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lukas Gojda / Shutterstock / Fotodom

В Татарстане осудили женщину, убившую сожителя и закопавшую в огороде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, зимой 1998 года домой к женщине пришел ее бывший сожитель, который освободился из мест лишения свободы. В помещении между ними и ее новым мужчиной произошел конфликт. В связи с этим они расправились с гостем и закопали в огороде.

Осенью 2024 года в правоохранительные органы поступила информация о закопанном в огороде человеческом теле. В ходе осмотра места преступления были обнаружены останки. Изначально женщина заявила, что расправу совершил ее бывший сожитель, который не дожил до этого времени.

Следователю удалось установить с подозреваемой психологический контакт и она дала признательные показания. При проверке на месте в деталях рассказала о всех обстоятельствах преступления.

Суд приговорил ее к семи годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что юная россиянка вместе с сожителем матери расправилась со своей бабушкой ради госнаграды.

