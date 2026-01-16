Реклама

13:50, 16 января 2026

Кисть россиянки перестала двигаться после столкновения с компанией на катке

Жительница Татарстана год пытается найти виновных в травмировании на катке
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Жительница Татарстана потеряла двигательную способность кисти после столкновения с компанией молодых людей на катке. Она год пытается найти и привлечь к ответственности виновных в ее травме, пишет Baza.

По словам россиянки, в декабре 2024 года компания подрезала ее на катке, и один из молодых людей начал падать, повалив за собой девушку, а затем случайно проехав коньком ей по кисти. Произошедшее попало на камеру. Судя по кадрам, пострадавшая закричала, но сбивший ее молодой человек встал и спокойно поехал кататься дальше.

Пострадавшая перенесла операцию, но восстановить движение пальцев ей так и не удалось. Россиянка обратилась в полицию, но случившееся признали несчастным случаем и отказали в возбуждении уголовного дела.

Ранее житель Красноярского края прокатился на тюбинге в экстрим-парке и сломал позвоночник. Ему предстоит долгая реабилитация, прежде чем он сможет начать ходить.

