Кисть россиянки перестала двигаться после столкновения с компанией на катке

Жительница Татарстана год пытается найти виновных в травмировании на катке

Жительница Татарстана потеряла двигательную способность кисти после столкновения с компанией молодых людей на катке. Она год пытается найти и привлечь к ответственности виновных в ее травме, пишет Baza.

По словам россиянки, в декабре 2024 года компания подрезала ее на катке, и один из молодых людей начал падать, повалив за собой девушку, а затем случайно проехав коньком ей по кисти. Произошедшее попало на камеру. Судя по кадрам, пострадавшая закричала, но сбивший ее молодой человек встал и спокойно поехал кататься дальше.

Пострадавшая перенесла операцию, но восстановить движение пальцев ей так и не удалось. Россиянка обратилась в полицию, но случившееся признали несчастным случаем и отказали в возбуждении уголовного дела.

