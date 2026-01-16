Реклама

Россия
09:48, 16 января 2026Россия

Российские бойцы за 15 минут заняли позицию ВСУ при помощи мины

РИА Новости: Бойцы ВС России за 15 минут заняли позицию ВСУ при помощи мины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) России за 15 минут заняли позицию противника при помощи противотанковой мины (ТМ). Об этом рассказал гранатометчик 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Ветер в беседе с РИА Новости.

По словам военнослужащего, его группа получила приказ захватить позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы остановить продвижение бойцов противника. До цели Ветру пришлось преодолеть порядка 400 метров, на протяжении которых его прикрывали от беспилотников сослуживцы Шрам и Вацок.

«Они заняли оборону, я, соответственно, подготовил ТМ-ку, поджег ее, закинул. Было где-то 10-15 секунд максимум уйти оттуда. При отходе проверили: все сработало, все уничтожено», — рассказал собеседник агентства.

В результате бойцам «Севера» удалось закрепиться в этом районе и не допустить продвижения ВСУ. За выполнение задачи Ветер награжден орденом Мужества.

Ранее боец из Якутии Ион Дмитриев рассказал, как месяц в одиночку удерживал оборону села Бурлацкое в Донецкой народной республике (ДНР). По словам мужчины, за это время он отразил шесть контратак и ликвидировал 20 солдат ВСУ.

