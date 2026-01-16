Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:34, 16 января 2026Экономика

Российские инвестиции в ценные бумаги США подсчитали

Минфин США: Инвестиции России в гособлигации США упали до 29 миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Art_Photo / Shutterstock / Fotodom

Если в октябре 2025 года российские вложения в государственные облигации США оценивались в 30 миллионов долларов, то в ноябре данный показатель опустился до 29 миллионов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство финансов Соединенных Штатов.

По информации агентства, данный портфель сформирован из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 7 миллионов — в краткосрочных.

На первом месте среди крупнейших держателей американского госдолга осталась Япония. Ее вложения оцениваются в 1,202 триллиона долларов. Британия расположилась на втором месте с показателем в 888,5 миллиарда. Вложения Китая, который занял третью позицию, снизились до 682,6 миллиарда долларов.

В декабре сообщалось, что в 2025 году американский государственный долг увеличивался на 75 тысяч долларов ежесекундно.

Экономисты полагают, что размер реального государственного долга Китая по отношению к ВВП уже сравним с американским, если учитывать так называемые скрытые долги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новых переговорах Трампа по Украине

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    МО опубликовало видео с ударом ВСК России по переправе ВСУ через Оскол

    Россиянин получил срок за помощь иностранным гражданам

    Москвичей предупредили о продлении сезона гриппа

    Сенаторы озаботились ценами на заправках

    Китай остановил покупки электроэнергии в России

    Мировой экономике предсказали проблемы из-за искусственного интеллекта

    Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok