Российские инвестиции в ценные бумаги США подсчитали

Минфин США: Инвестиции России в гособлигации США упали до 29 миллионов долларов

Если в октябре 2025 года российские вложения в государственные облигации США оценивались в 30 миллионов долларов, то в ноябре данный показатель опустился до 29 миллионов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство финансов Соединенных Штатов.

По информации агентства, данный портфель сформирован из 22 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 7 миллионов — в краткосрочных.

На первом месте среди крупнейших держателей американского госдолга осталась Япония. Ее вложения оцениваются в 1,202 триллиона долларов. Британия расположилась на втором месте с показателем в 888,5 миллиарда. Вложения Китая, который занял третью позицию, снизились до 682,6 миллиарда долларов.

В декабре сообщалось, что в 2025 году американский государственный долг увеличивался на 75 тысяч долларов ежесекундно.

Экономисты полагают, что размер реального государственного долга Китая по отношению к ВВП уже сравним с американским, если учитывать так называемые скрытые долги.