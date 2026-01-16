Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
07:53, 16 января 2026Спорт

«Самая сексуальная спортсменка мира» показала фото в обтягивающих леггинсах

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новые фотографии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке легкоатлетка показала фигуру в черных обтягивающих леггинсах и черном топе. Она написала, что принимала участие в съемке в Париже. Пост Шмидт собрал более 33 тысяч лайков.

Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции 4 по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп получил вожделенную Нобелевскую премию. Но торжественность момента оказалась подпорчена

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    В Европе начались тайные обсуждения способов противостояния Трампу

    Женщины признались в ненависти к одной любимой мужчинами секс-позе

    Появилась новая информация об участниках стрельбы в центре Москвы

    Новая глава Венесуэлы раскритиковала США и выступила с призывом

    В ДНР рассказали об уничтожении элитных штурмовых полков ВСУ в Запорожье

    У берегов США произошло мощное землетрясение

    Британия нашла способ ускорить поставки вооружений Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok