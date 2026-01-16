Отец Кайли Дженнер Кейтлин заявил, что ее дочь счастлива с актером Шаламе

Телезвезда Кейтлин Дженнер, который до смены пола (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) был известен как спортсмен-легкоатлет Брюс Дженнер, впервые высказался о романе дочери Кайли с актером Тимоти Шаламе. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

Отец предпринимательницы был замечен журналистами в аэропорту Лос-Анджелесе. 76-летний экс-спортсмен заявил, что актер очень хорошо относится к его дочери. «Я хочу, чтобы моя дочь была счастлива, и она счастлива, и мне это нравится», — подчеркнул он.

Ранее стала известна новая подробность о романе Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. По словам инсайдера, знаменитости не только встречаются, но и больше года живут вместе в Лос-Анджелесе. Кроме того, он уточнил, что Шаламе принимает участие в жизни детей Дженнер — семилетней Сторми и трехлетнего Эйра, отцом которых является рэпер Трэвис Скотт.