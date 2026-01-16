Реклама

19:59, 16 января 2026Мир

США расширили санкции против Ирана

Минфин США включил в список санкций против Ирана 21 физлицо
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Тегеран

Тегеран. Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Министерство финансов США включило в список санкций против Ирана 21 юридическое и физическое лицо за помощь хуситам из йеменской радикальной исламистской группировки «Ансар Алла». Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте ведомства.

«Мера направлена ​​против финансовых каналов связи между иранским правительством и хуситами и является продолжением предыдущих действий Минфина по ограничению использования иранским режимом своих нефтяных богатств для финансирования региональных террористических группировок», — говорится в документе.

Американский минфин подчеркивает, что официальный Тегеран действует« в ущерб благосостоянию иранского населения».

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что соглашение Вашингтона и Тегерана по разрешению политического кризиса должно охватить четыре ключевых вопроса: уровень обогащения урана, сокращение ракетного запаса, управление накопленным ядерным материалом и действия проиранских группировок на Ближнем Востоке.

