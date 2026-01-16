РИА Новости: Уровень молодежной безработицы в США стал максимальным

Безработица в США серьезно выросла за то время, которое прошло с момента возвращения действующего главы Белого дома Дональда Трампа в президентское кресло. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на американскую статистику.

Более того, оказалось, что уровень безработицы среди молодых американцев достиг максимума за последние четыре года. Около 25 процентов жителей Соединенных Штатов стали дольше искать работу.

В декабре минувшего года безработица в США поднялась до 4,4 процента. Годом ранее, на момент уход с поста президента Джо Байдена, ее уровень достигал 4,1 процента. Иными словами, пока Трамп находится у власти количество нетрудоустроенных граждан поднялось на восемь процентов, до 7,5 миллиона человек.

В ноябре 2025 года появились данные, свидетельствующие, что американские компании не желают ни нанимать много новых работников, ни увольнять в период необычной экономической нестабильности, спровоцированной действиями президента США Дональда Трампа.