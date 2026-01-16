Стали известны подробности о расправившемся с девушкой в Гоа россиянине

Shot: Расправившийся с девушкой в Гоа россиянин вел себя неадекватно

Стали известны подробности о расправившемся с девушкой на индийском курорте Гоа россиянине — он работал 3D-аниматором и в день трагедии вел себя неадекватно. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, Елена и Алексей были знакомы больше года и сняли квартиру в деревне Арамболь на севере штата. В день трагедии мужчина перебрал с запрещенными веществами, приехал в апартаменты и устроил женщине сцену ревности. Как сообщает Telegram-канал, он увидел ее переписку с гражданским мужем из Крыма.

Также россияне, видевшие Алексея на Гоа, рассказали, что он вел себя странно перед тем, как совершить преступление. Он мог подолгу смотреть в одну точку, иногда не отвечал на вопросы, надел на себя шубу и леопардовые лосины, а на лицо наклеил блестки.

В настоящее время Алексея проверяют на возможную причастность к другим преступлениям. По данным полиции, в ходе допроса он признался в расправе над местным жителем.

О том, что россиянка не выжила на Гоа из-за ревности соотечественника, стало известно 16 января. В один из дней отдыха турист заподозрил, что его спутница переписывается с другим мужчиной. Между влюбленными началась ссора, после чего Алексей в порыве ревности несколько раз ударил Елену ножом. Затем он связал руки истекающей кровью женщине, положил ее в ванну и перерезал ей горло. После расправы турист спустился в кафе, а после этого вернулся в квартиру, переоделся и лег рядом с жертвой. Женщина должна была вернуться в Россию на следующей неделе.