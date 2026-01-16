Стало известно о новых переговорах Трампа по Украине

El País: Трамп и фон дер Ляйен планируют провести переговоры по Украине в Давосе

Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен планируют провести переговоры по вопросу урегулирования украинского конфликта на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на источники.

«Фон дер Ляйен и Трамп планируют встретиться в Давосе, чтобы обсудить мирные переговоры по Украине», — сообщили изданию источники в Европейском союзе (ЕС).

Также собеседники газеты отметили, что переговоры Трампа и фон дер Ляйен не подтверждены на 100 процентов, потому что «двусторонние встречи обычно подтверждаются в последнюю минуту».

По словам авторов материала, возможная встреча политиков кажется «решающей» из-за ситуации вокруг Гренландии. Они указали, что перед европейцами стоит тройная задача: попытаться урегулировать спор вокруг острова, отговорить президента США от превращения угроз в интервенцию и «избежать еще более агрессивного тона» со стороны Вашингтона.