Стало известно о попытке ВСУ провести контратаку в Сумской области

Российские войска сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести контратаку. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На сумском направлении южнее Варатино противник силами 71-й отдельной аэромобильной бригады предпринял попытку контратаки», — сказал источник.

Стало известно о своевременном получении Вооруженными силами (ВС) России информации о планах украинских войск. Контратака сорвана огневым поражением.

Ранее ВСУ перебросили элитное подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Птицы Мадьяра» на границу Днепропетровской и Запорожской областей.