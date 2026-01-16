ВСУ перебросили элитное подразделение на одно из направлений фронта

ВСУ перебросили элитное подразделение БПЛА на границу Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили элитное подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Птицы Мадьяра» на границу Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Противник перебросил к линии фронта на границе Днепропетровской и Запорожской областей резервы подразделения БПЛА "Птицы Мадьяра"», — сказал он.

В конце декабря Вооруженные силы (ВС) России выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов в этих областях — Андреевки в Днепропетровской и Заречного в Запорожской.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Хорлы на побережье Черного моря в новогоднюю ночь. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что атаку дронами мог совершить отряд ВСУ «Птицы Мадьяра».