Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили элитное подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Птицы Мадьяра» на границу Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.
«Противник перебросил к линии фронта на границе Днепропетровской и Запорожской областей резервы подразделения БПЛА "Птицы Мадьяра"», — сказал он.
В конце декабря Вооруженные силы (ВС) России выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов в этих областях — Андреевки в Днепропетровской и Заречного в Запорожской.
Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Хорлы на побережье Черного моря в новогоднюю ночь. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что атаку дронами мог совершить отряд ВСУ «Птицы Мадьяра».