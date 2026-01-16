Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:41, 16 января 2026Бывший СССР

ВСУ перебросили элитное подразделение на одно из направлений фронта

ВСУ перебросили элитное подразделение БПЛА на границу Днепропетровской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили элитное подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Птицы Мадьяра» на границу Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Противник перебросил к линии фронта на границе Днепропетровской и Запорожской областей резервы подразделения БПЛА "Птицы Мадьяра"», — сказал он.

В конце декабря Вооруженные силы (ВС) России выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов в этих областях — Андреевки в Днепропетровской и Заречного в Запорожской.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Хорлы на побережье Черного моря в новогоднюю ночь. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что атаку дронами мог совершить отряд ВСУ «Птицы Мадьяра».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США подали в суд на Россию за царские долги. Сотни миллиардов долларов хотят забрать из замороженных активов

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    В Госдуме захотели выдворять мигрантов за еще одно нарушение

    Китайская компания запустила четыре спутника

    ФСБ раскрыла схему с вовлечением российских подростков в диверсии через чаты знакомств

    Россиянин поставил на поражение «Реала» и выиграл 900 тысяч рублей

    Криминальный авторитет из 90-х ответит за расправу над депутатом Госдумы

    Британия начала подготовку к войне в граничащей с Россией стране

    В Польше указали на вседозволенность украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok