14:49, 16 января 2026Россия

Таежник восстановил возможный путь бесследно пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Aif.ru: Таежник восстановил возможный путь пропавшей в тайге семьи Усольцевых
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Таежник и непосредственный участник поисков Алексей Кулеш восстановил возможный путь бесследно пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых. Своими размышлениями он поделился в беседе с aif.ru.

Изначально сообщалось, что Усольцевы могли направиться к скальным выступам, неофициально названным Буратинка и Мальвинка. Однако Кулеш, лично побывавший в районе, категорично заявил, что версия с Мальвинкой практически несостоятельна.

«Там практически невозможно потеряться: тропа прямая, очень простая и вся промаркирована краской. Она упирается в скальный маршрут, который не имеет выхода на плато. То есть заблудиться там негде: дошел до скалы, развернулся и пошел обратно», — объяснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что маршрут в районе Буратинки гораздо сложнее — с большими перепадами высот и выходом на открытое скальное плато. По его мнению, сочетание сложного рельефа, риска схода с тропы и опасности падения с высоты на открытом плато — делает эту версию о маршруте Усольцевых основной. «Там действительно можно и заблудиться, и получить травму», — заключил Кулеш.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход по горному хребту в Красноярском крае в конце сентября и пропали. Ранее Следственный Комитет выдвинул версию о том, что россияне в день исчезновения хотели добраться именно до горы Мальвинка.

