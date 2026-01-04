Раскрыты новые подробности исчезновения семьи Усольцевых

СК РФ: Семья Усольцевых хотела добраться до «камня желаний» на горе Мальвинка

Семья Усольцевых, пропавшая больше трех месяцев назад в тайге Красноярского края, в день исчезновения хотела добраться к горе Мальвинка. Такие подробности рассказала ТАСС заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

По ее словам, по пути к скале находится «камень желаний». Отмечается, что в подтверждение данной версии имеются показания туристов, которые в тот же период находились на Кутурчинском белогорье.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября, когда отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. В поисках семьи участвовали более полторы тысячи человек. Автор книг о загадке смерти группы Дятлова Евгений Буянов предположил, что пропавшие могли испытать эффект парадоксального раздевания, когда на морозе людям кажется, что одежда их охлаждает, и они снимают ее, чтобы как-то согреться, но в итоге замерзают.