15:46, 16 января 2026Бывший СССР

Тимошенко назвала имя «сдавшего» ее НАБУ депутата

Нардеп Копытин дал показания по делу Тимошенко
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Siavosh Hosseini / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Показания по делу о взятке на лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко дал нардеп от «Слуги народа» Игорь Копытин. Трансляцию заседания ведет Высший антикоррупционный суд на YouTube-канале.

«Сейчас мы сложили все эти пазлы, и могу сказать, что эта встреча была с господином Копытиным. Это народный депутат», — назвала она имя «сдавшего» ее Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) депутата.

Тимошенко утверждает, что в НАБУ есть дело на Копытина и он находится под давлением ведомства.

Ранее Тимошенко заявила в ответ на обвинения в коррупции, что считает себя невиновной. По ее словам, проводимые НАБУ действия являются масштабной пиар-акцией.

