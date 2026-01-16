Трамп объявил о создании Совета мира по Газе

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» по Газе. Он написал об этом на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Для меня большая честь объявить о формировании Совета мира. Члены совета будут объявлены в ближайшее время, но я могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный совет из когда-либо собиравшихся где-либо и когда-либо», - сообщил американский лидер.

Ранее Трамп получил медаль Нобелевской премии мира — ее подарила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо. Сообщается, что данный шаг она совершила с целью добиться расположения американского президента.

Нобелевский комитет отреагировал на передачу медали премии мира Трампу. Там указали, что после объявления Нобелевской премии она не может быть отозвана, передана или переуступлена кому-либо другому.