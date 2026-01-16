Трамп рассказал о набравшем вес из-за «Оземпика» друге

Трамп рассмешил гостей историей о богатом друге, набравшем вес из-за «Оземпика»

Президент США Дональд Трамп рассказал в Белом доме о набравшем вес из-за «Оземпика» друге. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, его друг очень богатый, умный и влиятельный человек, но очень толстый, по улице самостоятельно пройти не может, но отличный бизнесмен. Он "принимает лекарство для толстяков". «Лекарство не работает, я его недавно видел. Он стал толще, чем когда-либо», — сказал политик.

Трамп призвал друга найти другое средство для снижения веса. Глава Белого дома также подчеркнул, что это не смешная история, но людей она веселит.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует сделать самое важное в истории человечества заявление. По словам режиссера-документалиста Марка Кристофера Ли, глава США заявит о том, что люди впервые вступили в контакт с инопланетянами. Он сделает это во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике летом 2026 года.