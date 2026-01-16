Посетившая многие страны российская тревел-блогерша назвала причину ненависти россиян к эмигрировавшим соотечественникам. Мнением она поделилась в блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Путешественница отметила, что «сплошной негатив и осуждение» по отношению к эмигрантам отмечается не только у жителей России, но и граждан других стран бывшего СССР таких, как Казахстан, Узбекистан, Армения и другие. Также соотечественников не интересует, куда именно уехал житель той или иной страны, — оскорбления и насмешки будут преследовать человека за предпочтение родине любого другого государства.

«Причиной тому явились две вещи, первой из которых оказалась банальная зависть к родным, друзьям, знакомым и соседям. А второй причиной является навязанная пропаганда, что любой эмигрировавший человек — это предатель Родины», — заключила россиянка.

Блогерша считает, что решившиеся на эмиграцию люди очень смелые, но в то же время они не всегда счастливы, так как им часто приходится «выживать». При этом многие иммигранты остаются патриотами стран своего рождения. «Соотечественникам не стоит испытывать неприязнь к уехавшим, а лучше просто поблагодарить Вселенную за то, что их собственная жизнь на Родине сложилась столь удачно, что у них не было никакой необходимости в переезде», — добавила туристка.

Ранее россиянка описала особенности жизни в США фразой «не получилось привыкнуть». Одной из вещей, к которой гражданке России не удалось привыкнуть, она назвала дополнительную плату на все.