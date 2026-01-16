ЦБ резко понизил курсы доллара и евро в России

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро в России до 77,83 и 90,54 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) резко понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в субботу-понедельник, 17-19 января, составят примерно 77,83 рубля. Для сравнения, в пятницу, 16 числа, курс доллара в России находился в районе 78,53 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки мировой резервной валюты на 50 копеек.

Официальный курс евро также заметно снизился. Котировки европейской валюты понизили на 1,27 рубля — с 91,81 до 90,54 рубля. Курс юаня, в свою очередь, опустился на 9 копеек — с 11,24 до 11,15 рубля.

Ряд экспертов считает нынешний курс рубля излишне крепким. Это обстоятельство, отмечал глава ВТБ Андрей Костин, вредит не только отечественным экспертам, которые при таком раскладе теряют в выручке, но и федеральному бюджету.

В сложившихся реалиях, утверждал руководитель финансовой организации, госказна недосчитывается поступлений от продажи энергоресурсов. В итоге проблемные отрасли, которые оказались в кризисном положении, не могут претендовать на дополнительную господдержку, в которой они остро нуждаются. Более оптимальным вариантом для российской экономики, констатировал Костин, стал бы коридор 90-100 рублей за доллар.