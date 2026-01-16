Цены на бензин в России перешли к росту

Цена АИ-92 на Петербургской бирже поднялась на 1,65 процента за торговую неделю

По итогам первой торговой недели 2026 года стоимость бензина марки АИ-92 заметно поднялась. Об этом свидетельствуют данные Петербургской биржи.

К 15:05 по московскому времени котировки АИ-92 по территориальному индексу европейской части России достигли отметки в 54 916 рублей за тонну. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил 1,5 процента, а за торговую неделю — 1,65 процента.

Биржевая стоимость премиального АИ-95 к этому времени поднялась до 57 955 рублей за тонну, продемонстрировав увеличение на 1,48 процента. Впрочем, за первую торговую неделю года котировки этой марки топлива снизились на 1,31 процента.

Цены на основные виды автомобильных бензинов на Петербургской бирже стабилизировались к концу прошлого года после рекордного роста в конце лета — начале осени. Вице-премьер Александр Новак объяснял подобную динамику в первую очередь с сезонным снижением спроса на внутреннем рынке. На ситуацию также оказало влияние резкое наращивание продаж белорусского топлива и завершение ремонтных работ на некоторых крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), Несмотря на это, эксперты предупреждали, что говорить об устойчивом преодолении кризиса пока преждевременно — угроза атак украинских беспилотников на российские НПЗ остается актуальной.