21:00, 16 января 2026Интернет и СМИ

Уехавший в Израиль комик рассказал о возвращении эмигрантов в Россию

Комик Шац: Сомневавшиеся в своем решении эмигранты почти все вернулись в Россию
Маргарита Щигарева
Кадр: Георгий За Кадром / Youtube

Известный комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Израиле, заявил, что сомневавшиеся в своем решении русские эмигранты почти все вернулись на родину. Об этом он рассказал в интервью, которое вышло на YouTube.

По словам Шаца, абсолютному большинству русских эмигрантов тяжело жить за границей. При этом он указал, что за рубежом остались в основном те релоканты, для кого переезд был принципиальным вопросом. «Колеблющиеся почти все схлынули обратно», — добавил комик.

Шац также заверил, что с пониманием относится к тем эмигрантам, кто в итоге вернулся в Россию, и не осуждает их.

Ранее комик также сравнил эмиграцию с травмой. Шац выразил мнение, что уехавшие из России люди будут чувствовать себя в чужой стране некомфортно, даже если достигнут карьерных успехов.

