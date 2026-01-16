Умер создатель «Калины красной» Анатолий Заболоцкий

Советский и российский оператор Анатолий Заболоцкий, известный по фильму Василия Шукшина «Калина красная», умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.
Заслуженный деятель искусств БССР и РСФСР участвовал в создании 15 художественных и 8 документальных фильмов, среди которых картины выдающихся режиссеров Василия Шукшина, Вадима Абдрашитова и других. Его главными работали в качестве оператора стали «Альпийская баллада», «Печки-лавочки», «Калина красная».
Анатолий Дмитриевич был обладателем премии Ленинского комсомола за фильм «Слово для защиты». Также в 2005 году получил Международную премию Андрея Первозванного «За Веру и Верность».
Ранее заслуженный деятель искусств Российской Федерации режиссер Юрий Кара ушел из жизни в возрасте 70 лет. СМИ сообщили, что у известного постановщика случился инфаркт.