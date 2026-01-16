Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:44, 16 января 2026Культура

Умер создатель «Калины красной» Анатолий Заболоцкий

Оператор «Калины красной» Анатолий Заболоцкий ушел из жизни в возрасте 90 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Советский и российский оператор Анатолий Заболоцкий, известный по фильму Василия Шукшина «Калина красная», умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

Заслуженный деятель искусств БССР и РСФСР участвовал в создании 15 художественных и 8 документальных фильмов, среди которых картины выдающихся режиссеров Василия Шукшина, Вадима Абдрашитова и других. Его главными работали в качестве оператора стали «Альпийская баллада», «Печки-лавочки», «Калина красная».

Анатолий Дмитриевич был обладателем премии Ленинского комсомола за фильм «Слово для защиты». Также в 2005 году получил Международную премию Андрея Первозванного «За Веру и Верность».

Ранее заслуженный деятель искусств Российской Федерации режиссер Юрий Кара ушел из жизни в возрасте 70 лет. СМИ сообщили, что у известного постановщика случился инфаркт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Уехавший из России в Израиль комик ответил на обвинения в «переобувании»

    Опубликованы кадры с уличным мусорным баком в торговом зале московского «Магнита»

    Раскрыт секрет прически звезды нашумевшего «Жаркого соперничества»

    Темпы роста цен в России оценили

    Бывший мэр российского курорта потерял коллекцию вин, бриллианты и 50 квартир

    США расширили санкции против Ирана

    Российская ZALA представит «передовое решение для боя» в Абу-Даби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok