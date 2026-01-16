Реклама

Уничтожение атаковавшей территорию России РСЗО HIMARS попало на видео

Уничтожение HIMARS ВСУ ударом российской «Герани» попало на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска уничтожили пусковую установку Реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Момент удара попал на видео, его опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

Как сообщили в ведомстве, расчет установки запускал ракеты по гражданским объектам на территории России. Выявить установку удалось операторам разведывательных беспилотников. После этого РСЗО была уничтожена ударом беспилотника «Герань».

На опубликованных кадрах видно, как российский БПЛА преследует уезжающую цель, после чего взрывается рядом с ним. Как уточнили в Минобороны, в результате удара произошла повторная детонация боекомплекта и возгорание установки. Во время попытки эвакуации расчета по нему был нанесен повторный удар.

Ранее стало известно, что российские дроны-камикадзе БМ-35 «Италмас» начали оснащать терминалами Starlink. Спутниковый интернет обеспечивает устойчивый канал для прямого управления беспилотником.

