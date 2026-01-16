Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:41, 16 января 2026Наука и техника

Перечислены самые бесполезные функции смартфона

Android Authority: Пользователи смартфонов назвали ИИ-функции бесполезными
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Журналисты издания Android Authority назвали функции, которые пользователи смартфонов считают наименее полезными. Материал опубликован на сайте медиа.

В декабре прошлого года авторы портала провели опрос среди пяти тысяч читателей, призвав их перечислить самые бесполезные функции смартфонов. Больше всего пользователей — 26 процентов — заявили, что считают малополезными функции искусственного интеллекта (ИИ). По их мнению, производители устройств внедряют нейросети, чтобы замаскировать проблемы девайса.

Второй по популярности ответ — 17,5 процента — был связан с проприетарными зарядными устройствами. Владельцы телефонов полагают, что гаджеты многих брендов заряжаются с максимальной скоростью только при подключении фирменной зарядки. На третьем месте — почти 17 процентов — оказался вариант «ультратонкий корпус».

Также потребители посетовали на то, что производители добавляют косметические улучшения камеры (16 процентов), отказываются поддерживать дешевые смартфоны обновлениями (9,4 процента) и выпускают удачные девайсы ограниченным тиражом.

В середине января Samsung сделала базовые функции искусственного интеллекта в своих смартфонах бесплатными. В документации прописали, что базовые ИИ-функции, доступные на устройствах Samsung, будут предоставляться бесплатно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Фон дер Ляйен проигнорирует дебаты по вотуму недоверия себе

    На российских заправках подешевел бензин

    Марию Погребняк чуть не проглотил кашалот

    Жители российского поселка замерзли в квартирах

    В Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах «лепестках»

    Туристка попыталась сфотографировать акулу и лишилась рук

    Названы сроки снижения цен на огурцы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok