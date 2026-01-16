Реклама

Ушедший из России Nike продлил товарные знаки в стране еще на 10 лет

Ушедший из России бренд Nike продлил товарные знаки в стране до 2036 года
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Vlad Karkov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Спортивный бренд Nike, ушедший с российского рынка в 2022 году, продлил товарные знаки в стране еще на 10 лет, сообщает РИА Новости.

Речь идет о товарных знаках Nike Shox, Tn Air, AF1, Jordan и Air Max. По данным Роспатента, сроки владения продлили до 2036 года. В итоге Nike сможет продавать в России одежду, обувь, головные уборы, футболки, носки, гимнастические и спортивные товары, мячи.

В декабре 2025 года ушедший с отечественного рынка бренд Adidas также продлил товарный знак в России.

Ушедшие из России компании регулярно подают заявки на регистрацию товарных знаков, чтобы не потерять право на них на российском рынке, однако ни в одном из случаев такая практика не привела к возвращению брендов.

