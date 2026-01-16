Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:46, 16 января 2026Бывший СССР

В Белоруссии по распоряжению Лукашенко внезапно начали проверять армию

ВС Белоруссии начали внезапную комплексную проверку по распоряжению Лукашенко
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) Белоруссии начали внезапную комплексную проверку по распоряжению президента страны Александра Лукашенко. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает БелТА.

«Она будет носить комплексный характер и состоять из нескольких этапов. Мероприятия проверки имеют внезапный характер», — отметил он.

По его словам, проверяться будут вопросы охраны воинских частей и противодействия современным средствам поражения, в частности, беспилотникам. Уточняется, что первой проверяется воинская часть технического обеспечения — одна из крупнейших воинских частей, где стоят на хранении различные образцы бронетанкового вооружения и военной техники.

Ранее Лукашенко заявил, что даже обладая обширной информацией, он точно не знает, «в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир». Политик также напомнил, что сейчас весь мир переживает крайне непростое время, полное неожиданных событий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Польши о компенсации от Москвы за действия СССР

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Москвичам пообещали теплое Крещение

    В Кремле ответили на вопрос о диалоге с США и Европой

    В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

    В Москве замечены экстремальные чистильщики крыши

    Азербайджан начал поставки природного газа в ФРГ и Австрию

    Долиной предрекли полную отмену концертной деятельности

    Юная россиянка вместе с сожителем матери расправилась со своей бабушкой ради госнаграды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok