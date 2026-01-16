В Белоруссии по распоряжению Лукашенко внезапно начали проверять армию

ВС Белоруссии начали внезапную комплексную проверку по распоряжению Лукашенко

Вооруженные силы (ВС) Белоруссии начали внезапную комплексную проверку по распоряжению президента страны Александра Лукашенко. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает БелТА.

«Она будет носить комплексный характер и состоять из нескольких этапов. Мероприятия проверки имеют внезапный характер», — отметил он.

По его словам, проверяться будут вопросы охраны воинских частей и противодействия современным средствам поражения, в частности, беспилотникам. Уточняется, что первой проверяется воинская часть технического обеспечения — одна из крупнейших воинских частей, где стоят на хранении различные образцы бронетанкового вооружения и военной техники.

Ранее Лукашенко заявил, что даже обладая обширной информацией, он точно не знает, «в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир». Политик также напомнил, что сейчас весь мир переживает крайне непростое время, полное неожиданных событий.