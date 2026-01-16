Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:58, 16 января 2026Интернет и СМИ

В Госдуме высказались о блокировке Telegram

Депутат Свинцов: Россиянам не следует беспокоиться за судьбу Telegram
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Россиянам не стоит переживать насчет будущего мессенджера Telegram, его блокировка не ожидается. Об этом в интервью ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram можно не беспокоиться», — заверил он.

Прежде депутат допустил полную блокировку WhatsApp в России в 2026 году. «Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp», — сказал Свинцов, назвав запрет мессенджера обоснованным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия сбросила снаряд весом в полтонны на важный объект ВСУ

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    В Европе начались тайные обсуждения способов противостояния Трампу

    Женщины признались в ненависти к одной любимой мужчинами секс-позе

    Появилась новая информация об участниках стрельбы в центре Москвы

    Новая глава Венесуэлы раскритиковала США и выступила с призывом

    В ДНР рассказали об уничтожении элитных штурмовых полков ВСУ в Запорожье

    У берегов США произошло мощное землетрясение

    Британия нашла способ ускорить поставки вооружений Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok