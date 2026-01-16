В Госдуме высказались о блокировке Telegram

Депутат Свинцов: Россиянам не следует беспокоиться за судьбу Telegram

Россиянам не стоит переживать насчет будущего мессенджера Telegram, его блокировка не ожидается. Об этом в интервью ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram можно не беспокоиться», — заверил он.

Прежде депутат допустил полную блокировку WhatsApp в России в 2026 году. «Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp», — сказал Свинцов, назвав запрет мессенджера обоснованным.