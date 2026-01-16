В Госдуме высказались об отмене концертной деятельности Долиной

Посещение концертов народной артистки России Ларисы Долиной — это вопрос самоуважения каждого человека, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат высказался о прогнозе музыкального критика Сергея Соседова полной отмены концертной деятельности певицы.
«Тут вопрос к самим себе, к обществу. Я считаю, что этот случай и многие другие — это относится прежде всего к самоуважению. К самоуважению не у Ларисы Долиной, которое гипертрофировано до непонятных размеров, необоснованных совершенно, а к самоуважению в обществе», — заявил Шолохов.
На мой взгляд, нужно уважать себя прежде всего, чтобы не слушать ерунду, чтобы не читать второсортные попытки подходов к литературе, наконец, не есть различные суррогаты, которыми кормят в фастфуде. Если говорить о последнем, то речь уже о физическом здоровье, но и к духовному этот тезис имеет отношение
При этом депутат отметил, что для ввода официальных санкций в отношении концертной деятельности Долиной нет никаких законных и этических оснований.
«А вот каким образом будет реагировать общество, мне самому интересно», — заключил он.
Ранее Сергей Соседов заявил, что зрители не простят народную артистку России Ларису Долину после скандала с квартирой. По его словам, что когда-то певица была хорошей вокалисткой, но теперь стала «тираном в юбке».