В Госдуме высказались об отмене концертной деятельности Долиной

Депутат Шолохов: Посещение концертов Долиной — вопрос самоуважения

Посещение концертов народной артистки России Ларисы Долиной — это вопрос самоуважения каждого человека, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат высказался о прогнозе музыкального критика Сергея Соседова полной отмены концертной деятельности певицы.

«Тут вопрос к самим себе, к обществу. Я считаю, что этот случай и многие другие — это относится прежде всего к самоуважению. К самоуважению не у Ларисы Долиной, которое гипертрофировано до непонятных размеров, необоснованных совершенно, а к самоуважению в обществе», — заявил Шолохов.

На мой взгляд, нужно уважать себя прежде всего, чтобы не слушать ерунду, чтобы не читать второсортные попытки подходов к литературе, наконец, не есть различные суррогаты, которыми кормят в фастфуде. Если говорить о последнем, то речь уже о физическом здоровье, но и к духовному этот тезис имеет отношение Александр Шолохов первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре

При этом депутат отметил, что для ввода официальных санкций в отношении концертной деятельности Долиной нет никаких законных и этических оснований.

«А вот каким образом будет реагировать общество, мне самому интересно», — заключил он.

Ранее Сергей Соседов заявил, что зрители не простят народную артистку России Ларису Долину после скандала с квартирой. По его словам, что когда-то певица была хорошей вокалисткой, но теперь стала «тираном в юбке».