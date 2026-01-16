Реклама

17:04, 16 января 2026Бывший СССР

В Казахстане арестовали пытавшуюся продать свою почку россиянку и передумали

В Казахстане арестовали россиянку, пытавшуюся продать почку за 50 тысяч долларов
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

В Казахстане арестовали россиянку, которая попыталась продать почку за 50 тысяч долларов США (почти 4 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщила пресс-служба суда Павлодарской области.

«Судом установлено, что в 2024 году гражданка Российской Федерации, действуя из корыстных побуждений, договорилась через мессенджер Telegram о продаже своей почки за 50 000 долларов США», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что россиянке назначили наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. Однако она была освобождена, так как суд учел время пребывания девушки под стражей.

Ранее нижняя палата парламента Казахстана Мажилис приняла закон, предусматривающий до 12 лет тюремного заключения для преступников, обвиненных в нападении на медиков и водителей бригад скорой помощи. Поводом для принятия такого закона стал ряд скандальных случаев.

    Обсудить
