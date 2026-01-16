В Минобороны раскрыли последствия удара по западной технике на СВО

Минобороны: Российские военные нанесли поражение РСЗО HIMARS и Vampire на СВО

Российские военные поразили реактивные системы залпового огня (РСЗО) западного производства HIMARS и Vampire в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине за минувшие сутки. Последствия удара по технике противника раскрыли в Минобороны России.

Речь идет о пусковой установке РСЗО HIMARS производства США и боевой машине Vampire чешского производства.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией. В результате удара были уничтожены пять боевых машин РСЗО противника.

Ранее в Минобороны назвали цели ответных ударов по объектам Украины за неделю. В их числе оказались предприятия военной промышленности и объекты энергетики.